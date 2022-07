Sampdoria | intervento per Trimboli | le condizioni del centrocampista

(Di lunedì 25 luglio 2022)per: ildellasi era infortunato alla spalla sinistra. Il comunicato Laha comunicato che l’chirurgico a cui si è sottoposto Simoneè perfettamente riuscito. Ora ildovrà rimanere a riposo per qualche settimana. IL COMUNICATO – «L’U.C.informa che in data odierna il calciatore Simoneè stato sottoposto a Villa Serena ad unchirurgico per osteosintesi della clavicola sinistra. L’operazione, eseguita dal m professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della società, e dal dottor Marco Stella, è perfettamente riuscita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

In data odierna il calciatore Simone Trimboli è stato sottoposto a Villa Serena adchirurgico per osteosintesi della clavicola sinistra. L'operazione, eseguita dal consulente ortopedico della società professor Claudio Mazzola e dal dottor Marco Stella, è perfettamente riuscita. Intervento perfettamente riuscito per Trimboli: il centrocampista della Sampdoria si era infortunato alla spalla sinistra