Roma: contatti diretti tra Friedkin e Al-Khelaifi per Wijnaldum (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, Dan Friedkin ha incontrato personalmente Al-Khelaifi per cercare di appianare le distanze con il PSG per Wijnaldum Dan Friedkin scende in campo per sbloccare la trattativa per Wijnaldum. La Gazzetta dello Sport ha riportato che il presidente della Roma ha incontrato il collega del PSG, Al-Khelaifi, con cui ha ottimi rapporti, per cercare una soluzione ai problemi sull'ingaggio e le clausole del prestito. Il buon rapporto personale tra i due presidenti sembra essere la chiave di volta per portare il centrocampista alla Roma e sulla questione si respira ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

