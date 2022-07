Pd allargato con Azione (più ex FI) e Fratoianni-Verdi I renziani restano fuori al 99% e pronti a correre da soli (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo schema è pronto. E "chiuso al 99%", come spiega un membro della segreteria del Partito Democratico ad Affaritaliani.it. Alle elezioni del 25 settembre Enrico Letta si presenterà con una sorta di "campo semi-largo". A guidare la coalizione sarà la lista del Pd dentro la quale confluiranno esponenti di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 25 luglio 2022) Lo schema è pronto. E "chiuso al 99%", come spiega un membro della segreteria del Partito Democratico ad Affaritaliani.it. Alle elezioni del 25 settembre Enrico Letta si presenterà con una sorta di "campo semi-largo". A guidare la coalizione sarà la lista del Pd dentro la quale confluiranno esponenti di... Segui su affaritaliani.it

