Osimhen | 'Napoli da scudetto | Spalletti ideale per me ora Il mio futuro…'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Victorparla da leader. L'attaccante nigeriano delha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho vissuto...

Ilcerca nuove stelle, ma anche serenità. Ieri a Castel di Sangro Luciano Spalletti ha cacciato dall'allenamento Victor, protagonista di un alterco con André Anguissa. "Parli troppo, ...Ieri è stato cacciato da Spalletti durante l'allenamento a Castel di Sangro per aver protestato troppo in campo ma Victorassicura di avere un bel rapporto col tecnico. Il bomber delparla di tutto al Corriere dello sport e dice Infine sul rapporto con Spalletti:Iscrizione avvenuta con successo. La Juve, comunque, si è molto rinforzata con Di Maria e Pogba, e poi l'Inter con Lukaku, la Roma con Dybala... Anche noi, però, abbiamo fatto acquisti di grande livel ...Tornando al campionato, la concorrenza è notevole per il Napoli di Spalletti: Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta.