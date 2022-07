Nesta: «Senza KK e Insigne il Napoli ha perso l’anima. I giocatori vanno in Mls perché lì pagano di più» (Di lunedì 25 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e del Milan. Parla delle big del campionato impegnate in Champions. «L’Inter, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Il Napoli ha perso un po’ l’anima. Koulibaly e Insigne sono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile». Sul Milan. «Credo si sia ricreata una famiglia con Pioli, Maldini e Massara, che hanno rimesso insieme un ambiente slegato. Questa è oggi la grande forza del Milan. Ibra? È una preSenza pesante e positiva sia tecnicamente sia nello spogliatoio. È giusto che abbia rinnovato, fa capire anche quanto il club sia riconoscente ai ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Alessandro, ex difensore della Lazio e del Milan. Parla delle big del campionato impegnate in Champions. «L’Inter, poi la Juventus. Il Milan deve aggiungere ancora qualche pezzo importante per fare una Champions diversa, ha iniziato da poco un percorso. Ilhaun po’. Koulibaly esono grandi campioni che tengono unita la squadra anche al di fuori del campo, rimpiazzarli sarà difficile». Sul Milan. «Credo si sia ricreata una famiglia con Pioli, Maldini e Massara, che hanno rimesso insieme un ambiente slegato. Questa è oggi la grande forza del Milan. Ibra? È una prepesante e positiva sia tecnicamente sia nello spogliatoio. È giusto che abbia rinnovato, fa capire anche quanto il club sia riconoscente ai ...

