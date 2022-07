Milan, RedBird attacca BlueSkye: «Tentativo di trarre guadagno sul club» (Di lunedì 25 luglio 2022) RedBird ha risposto alle insinuazioni di Blue Skye sulla vendita del Milan: il documento del fondo di Gerry Cardinale Il sito Calcio&Finanza riporta il documento con cui Red Bird, fondo di proprietà di Gerry Cardinale e vicino all’acquisto del Milan, ha risposto all’ottenimento del via libera da parte di BlueSkye. LA NOTA – «Un Tentativo di estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto. Blue Skye trarrà profitto da questa transazione e il suo finanziatore (Arena Investors, ndr) ha pubblicamente elogiato il prezzo di acquisto, che rappresenta un aumento significativo di valore da quando i fondi di investimento affiliati a Elliott hanno acquisito la squadra circa cinque anni fa e ne hanno fatto le fortune sul campo e a livello finanziario. Ma dopo aver prima tentato di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022)ha risposto alle insinuazioni di Blue Skye sulla vendita del: il documento del fondo di Gerry Cardinale Il sito Calcio&Finanza riporta il documento con cui Red Bird, fondo di proprietà di Gerry Cardinale e vicino all’acquisto del, ha risposto all’ottenimento del via libera da parte di. LA NOTA – «Undi esun valore a cui Blue Skye non ha diritto. Blue Skye trarrà profitto da questa transazione e il suo finanziatore (Arena Investors, ndr) ha pubblicamente elogiato il prezzo di acquisto, che rappresenta un aumento significativo di valore da quando i fondi di investimento affiliati a Elliott hanno acquisito la squadra circa cinque anni fa e ne hanno fatto le fortune sul campo e a livello finanziario. Ma dopo aver prima tentato di ...

