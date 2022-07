Melissa Satta, lato B in bella vista: impossibile non guardare quel paradiso (Di lunedì 25 luglio 2022) Showgirl di infinita bellezza; Melissa Satta con le sue foto estive fa perdere la testa ai follower. L’ultimo post su Instagram è bollente. Iniziamo subito con il discorso professionale dove dobbiamo menzionare, per forza di cose, il fatto di essere stata la velina mora di Striscia la notizia, il programma di Canale cinque in onda nel preserale. Nella passata stagione ha condotto la nuova edizione di Gol Deejay, lo storico programma che riesce ad abbinare musica e calcio. InstagramDobbiamo citare anche la sua esperienze al cooking show Celebrity Masterchef, condotto da Alessandro Borghese accompagnato da due giudici esperti in ambito culinario (Angela Frenda ed Enrico Bartolini). Programma in cui due personaggi famosi nel mondo dello spettacolo si sfidano a colpi di piatti con l’obiettivo di vincere la sfida. Passando, invece, al discorso sentimentale ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 25 luglio 2022) Showgirl di infinita bellezza;con le sue foto estive fa perdere la testa ai follower. L’ultimo post su Instagram è bollente. Iniziamo subito con il discorso professionale dove dobbiamo menzionare, per forza di cose, il fatto di essere stata la velina mora di Striscia la notizia, il programma di Canale cinque in onda nel preserale. Nella passata stagione ha condotto la nuova edizione di Gol Deejay, lo storico programma che riesce ad abbinare musica e calcio. InstagramDobbiamo citare anche la sua esperienze al cooking show Celebrity Masterchef, condotto da Alessandro Borghese accompagnato da due giudici esperti in ambito culinario (Angela Frenda ed Enrico Bartolini). Programma in cui due personaggi famosi nel mondo dello spettacolo si sfidano a colpi di piatti con l’obiettivo di vincere la sfida. Passando, invece, al discorso sentimentale ...

