Lutto per Tommaso Stanzani: intanto il web attacca Zorzi (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Stanzani in Lutto, il ballerino ex concorrente di Amici ha subito una perdita durissima: l’annuncio doloroso. Il fidanzato di Tommaso Zorzi ha annunciato una morte, nella sua famiglia, che lo tocca davvero da vicino. Nel frattempo il compagno si trova in vacanza in Sicilia e gli hater lo hanno preso di mira. Stanzani, il Leggi su youmovies (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in, il ballerino ex concorrente di Amici ha subito una perdita durissima: l’annuncio doloroso. Il fidanzato diha annunciato una morte, nella sua famiglia, che lo tocca davvero da vicino. Nel frattempo il compagno si trova in vacanza in Sicilia e gli hater lo hanno preso di mira., il

_Thisisnothend : RT @viaconpeter: Domani l’Italia è in lutto nazionale per la fine del tour del principe degli stadi #ultimostadi2022 - cronacacampania : Porto Torres, lutto per Giovanni Sotgiu, il parrucchiere amico di tutti - infoitcultura : Roberto Farnesi, grave lutto per la perdita della mamma: 'Per fortuna che ci sei te' - infoitcultura : Lutto per Roberto Farnesi, drammatica perdita - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, lutto per Roberto Farnesi -