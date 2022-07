Lazio, TMW: “Attesa per il futuro di Luis Alberto” (Di lunedì 25 luglio 2022) Lazio Luis Alberto- La Lazio continua il suo lavoro ad Auronzo per prepararsi per le prossime amichevoli. Oggi i biancocelesti partiranno in vista della Germania, dove svolgeranno lì una tournèe. Igli Tare e Lotito, sono attivi più che mai sul mercato in entrata, mentre si prova a chiudere per Provedel, si attendono notizie sugli scenari legati a Hysaj e Luis Alberto. Hysaj è richiesto a Valencia, dove Gattuso vorrebbe riavere a sua disposizione il giocatore che ha già allenato al Napoli. Il club spagnolo offre circa 3 milioni più bonus, invece, il club capitolino chiede 5 milioni. Vendendo Hysaj la Lazio andrà su altri obbiettivi e, inoltre, libera di tanto il suo monte ingaggio. Per Luis Alberto la situazione è diversa, lo Spagnolo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro ad Auronzo per prepararsi per le prossime amichevoli. Oggi i biancocelesti partiranno in vista della Germania, dove svolgeranno lì una tournèe. Igli Tare e Lotito, sono attivi più che mai sul mercato in entrata, mentre si prova a chiudere per Provedel, si attendono notizie sugli scenari legati a Hysaj e. Hysaj è richiesto a Valencia, dove Gattuso vorrebbe riavere a sua disposizione il giocatore che ha già allenato al Napoli. Il club spagnolo offre circa 3 milioni più bonus, invece, il club capitolino chiede 5 milioni. Vendendo Hysaj laandrà su altri obbiettivi e, inoltre, libera di tanto il suo monte ingaggio. Perla situazione è diversa, lo Spagnolo ...

