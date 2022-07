L’Agenda Draghi è illusione | non c’è né sicurezza né immigrazione

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ci sono dei termini, delle locuzioni, che racchiudono in se stessi un mondo di conformismi. Quando sentite qualcuno che vi parla di «resilienza» o di «inclusività», scappate, cambiate salotto: state per sentire delle banalità o peggio un imbroglio. Quando si dice che le imprese dovrebbero essere resilienti è come quando si dice ad un malato: cerca di stare bene. Sai che consiglio. Da qualche giorno sulla seduta del conformismo ha preso posto l’«Agenda». È diventato un modo di dire, un passe-partout per risolvere i problemi dell’Italia. Non si sa bene cosa ci sia dentro questa benedetta agenda, ma è diventata una parola magica. Un vecchio detto ebraico dice: «Se vuoi far ridere Dio, raccontagli i tuoi progetti». Qui siamo un passo indietro.non è neanche un progetto, non ha date, non ci sono punti precisi di un ...