Incidente in barca all’Argentario, chi è la vittima: ipotesi pilota automatico (Di lunedì 25 luglio 2022) Un tranquillo sabato pomeriggio di fine luglio all’Argentario, sotto il sole cocente di un’estate caldissima, terminato in con un Incidente in barca: in condizioni di mare ottimali e una visibilità buona, uno yacht, presumibilmente con il pilota automatico inserito, ha tranciato una barca a vela su cui erano presenti 6 passeggeri. Andrea Giorgio Coen è l’unica vittima ufficiale dell’Incidente, anche se le ricerche dell’unica dispersa, Anna Claudia Cartoni, continuano a non produrre risultati, facendo temere il peggio. L’Incidente in barca riporta a galla la questione dell’omicidio nautico Andrea Giorgio Coen, 59 anni e originario di Biella, non doveva nemmeno essere su quella barca a vela: tutti i ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 25 luglio 2022) Un tranquillo sabato pomeriggio di fine luglio, sotto il sole cocente di un’estate caldissima, terminato in con unin: in condizioni di mare ottimali e una visibilità buona, uno yacht, presumibilmente con ilinserito, ha tranciato unaa vela su cui erano presenti 6 passeggeri. Andrea Giorgio Coen è l’unicaufficiale dell’, anche se le ricerche dell’unica dispersa, Anna Claudia Cartoni, continuano a non produrre risultati, facendo temere il peggio. L’inriporta a galla la questione dell’omicidio nautico Andrea Giorgio Coen, 59 anni e originario di Biella, non doveva nemmeno essere su quellaa vela: tutti i ...

Buca1nUno : Questo è il Vahine’ il Benetau 45 coinvolto nell’incidente dell’Argentario. Una barca di 14 metri colpita in pieno… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Argentario, primo indagato per l'incidente tra lo yacht e la barca a vela - leggoit : #Argentario, primo indagato per l'incidente tra lo yacht e la barca a vela - uffacheppa : RT @tempoweb: Argentario, il motoscafo navigava col pilota automatico. Sentiti i quattro danesi a bordo - anthos555 : RT @ManfrediPotenti: Scontro #Argentario, Potenti (Lega): Subito reato omicidio nautico 'Il tragico incidente dell'Argentario tra un motosc… -