Il calcio femminile è una ca**ta pazzesca E chi dice il contrario è solo uno schiavetto del matriarcato

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – A quanto mi hanno riferito, agli Europei dil’Italia è stata eliminata con disonore, raccogliendo unpunto in tre partite e finendo quindi ultima nel proprio girone. Non proprio il modo migliore per celebrare il recente accesso al professionismo. A parte il fallimento della nostra Nazionale – che non ci fa piacere – occorre però interrogarsi se ilpossa essere effettivamente considerato. Un’operazione di marketing La questione è stata riaperta sul Foglio dal sempre caustico Jack O’Malley, che definisce (giustamente) l’Europeoun «torneo parrocchiale», per poi abbandonarsi a questa confessione liberatoria: «Verrò presto spazzato via, lo so, sono di quelli che allo stadio fischiano ancora gli ...