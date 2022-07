I rigori danno al Siviglia il trofeo Cinco Violins dello Sporting Clube (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 25/07/2022 alle 00:06 est Il Siviglia, senza Koundé, ha vinto il torneo dallo Sporting de Portugal. Al termine dei 90 minuti il ??risultato era pari a uno Il ‘Tecatito’ Corona è avanzato agli andalusi, ma Paulinho ha pareggiato. Già ai rigori ha prevalso la squadra di Lopetegui Il Siviglia ha vinto questa domenica la X edizione del trofeo Cinco Violins organizzato ogni anno dallo Sporting Clube dopo aver pareggiato 1-1, con le reti del messicano Tecatito Corona e del portoghese Paulinhopartita giocata al José Alvalade di Lisbona e vincente ai calci di rigore. I sevillisti hanno giocato un ottimo primo tempo, in cui i loro possessi sono stati verticali e, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 25/07/2022 alle 00:06 est Il, senza Koundé, ha vinto il torneo dallode Portugal. Al termine dei 90 minuti il ??risultato era pari a uno Il ‘Tecatito’ Corona è avanzato agli andalusi, ma Paulinho ha pareggiato. Già aiha prevalso la squadra di Lopetegui Ilha vinto questa domenica la X edizione delorganizzato ogni anno dallodopo aver pareggiato 1-1, con le reti del messicano Tecatito Corona e del portoghese Paulinhopartita giocata al José Alvalade di Lisbona e vincente ai calci di rigore. I sevillisti hanno giocato un ottimo primo tempo, in cui i loro possessi sono stati verticali e, ...

