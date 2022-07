Gazzetta | Osimhen deve imparare a controllarsi Spalletti ha fatto bene ad allontanarlo dall’allenamento

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ladello Sport scrive dell’allontanamento didi ieri, da parte di Luciano. Il nigeriano si stava lamentando troppo per la mancata assegnazione di una punizione su Anguissa. Il tecnico lo ha prima richiamato all’ordine e poi mandato sotto la doccia in anticipo rispetto ai compagni. “L’arbitrolo richiama: «Basta Victor, se lo fai un’altra volta di caccio dal campo». Ma evidentemente l’adrenalina del centravanti non è del tutto scaricata e continua a gesticolare lamentandosi. A quel punto, senza scomporsi, conferma quanto anticipato al suo attaccante e lo manda via dal campo. L’episodio finisce qui e chiaramente non ci saranno ripercussioni né fra i compagni, tantomeno con l’allenatore, che ha voluto una volta in più sancire ...