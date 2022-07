Cosa sappiamo dell’attacco hacker all’Agenzia delle Entrate oggi 25 luglio (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia di un attacco hacker all’Agenzia delle Entrate è stata appena resa nota oggi 25 luglio. Una certa quantità di dati sono stati rubati all’organo della Pubblica Amministrazione e sarebbe pure stato chiesto un riscatto per evitare che quanto rubato sia reso pubblico e utilizzato per scopi non certo leciti. In questi primi minuti dopo l’annuncio di LockBit nel dark web, si susseguono i primi dettagli relativi alla minaccia: cerchiamo dunque di comprendere la portata dell’evento. Quanti dati rubati I dati rubati durante l’attacco hacker all’Agenzia delle Entrate sarebbero quantificabili in 78 giga byte di informazioni sensibili. Come già accennato, gli hacker avrebbero intimato proprio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia di un attaccoè stata appena resa nota25. Una certa quantità di dati sono stati rubati all’organo della Pubblica Amministrazione e sarebbe pure stato chiesto un riscatto per evitare che quanto rubato sia reso pubblico e utilizzato per scopi non certo leciti. In questi primi minuti dopo l’annuncio di LockBit nel dark web, si susseguono i primi dettagli relativi alla minaccia: cerchiamo dunque di comprendere la portata dell’evento. Quanti dati rubati I dati rubati durante l’attaccosarebbero quantificabili in 78 giga byte di informazioni sensibili. Come già accennato, gliavrebbero intimato proprio ...

MatteoRichetti : Non è più una questione di 'destra', 'sinistra' o di 'centro', ma è una questione di rimettere credibilità e propos… - marattin : Oggi saremo subissati dalla retorica. Ma non so quanti ricorderanno che a 30 anni dalla strage ancora non sappiamo… - DadoneFabiana : Sappiamo bene cosa significa lottare da soli per difendere i cittadini, le famiglie, le imprese dagli interessi che… - Erica94553798 : #NoStressORO finalmente oggi sappiamo cosa fare che ci regali @mengonimarco ?? dopo tris platino oro - frances88451672 : RT @AuroraLittleSun: @SADIComic Bisogna votare, il problema è chi votare. Almeno sappiamo chi non votare assolutamente ed è già una grande… -