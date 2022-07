Concorrenti Grande Fratello Vip | due fratelli famosi si candidano e Signorini dovrebbe accettare subito!

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo la candidatura di Edoardo Tavassi arriva anche quella della sorella Guendalina che si propone per l’ingresso alVip 6 insieme alla mamma (Alfonsoaccogliere al volo questa proposta, non trovate?).Vip: Edoardo e Guendalina Tavassi siAd aprire le danze ci ha pensato Edoardo Tavassi. Ospite... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.