Clasica San Sebastian 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 25 luglio 2022) SI è appena chiuso il Tour de Francecon il successo di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e arriva nuovamente il momento di concentrarci sulle grandi corse di un giorno. Il prossimo sabato, 30 luglio, sarà il momento dellaSan, unica classica spagnola del calendario del World Tour, che prevede un percorso di 224,8 chilometri. La gara di sabato non è dissimile a quella dello scorso anno, quando fu Neilson Powless ad alzare le braccia al cielo. Ben sei GPM previsti: Azkarate (4,2 km al 7,3%), Urraki (8,6 km al 6,9%), Alkiza (4,4 km al 6,2%), Jaizkibel (7,9 km al 5,6%), Erlaitz (3,8 km al 10,6%) e lo strappo di Murgil-Tortola (2100 metri al 10,1%) che scollina ad otto chilometri dal traguardo. Ladi Sanverrà trasmesso solo in ...

Countdown iniziato per ladiSebastian. Meno di venti giorni al via della classica basca che si propone anche quest'anno come ponte ideale per chi ha finito il Tour de France e quelli che si affacciano verso la ......27 Ethias Tour de Wallonie (Eurosport) 24 - 31 Tour de France donne (Eurosport) 25 Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika 27 - 28 Vuelta a Castilla y León 30 - 5 agosto Giro di Polonia 30 Clásica... Clasica San Sebastian 2022: le squadre al via saranno 24