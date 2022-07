CdS – “Ottimo ritiro e mentalità vincente”

(Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 00:30:32 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Il pari con il Nizza e la precedente sconfitta con lo Sporting nelle ultime due amichevoli disputate in Portogallo dalla Roma non preoccupano Lorenzo Pellegrini, che contro la squadra di Lisbona ha anche segnato uno splendido gol: “Stiamo lavorando e può essere che manchi lucidità nello spunto o nella forza – ha spiegato il capitano giallorosso ai microfoni del sito ufficiale del club al termine dellusitano –. Siamo molto contenti, abbiamo fatto un grande lavoro per ripartire bene”. Guarda la gallery La Roma saluta il Portogallo con un pari: 1-1 col Nizza Incognita Mondiale Il 26enne centrocampista promuove dunque il lavoro svolto dal gruppo, al quale si è aggiunto da qualche giorno Dybala che aspetta però ancora di esordire: “Abbiamo fatto un buon ...

Questo è stato un buon punto di partenza per la stagione del Napoli,per ricostruire un rapporto con la piazza. Faccio i miei complimenti a Giuntoli e mi auguro che rivedremo conferenze di ...Occhiuto ha quindi ringraziato l'assessore Gallo ed il dg Giovinazzo per " l'lavoro svolto ",... che ha mostrato un avanzamento importante rispetto all'ultimo. Inoltre si è discusso degli ... CdS - Ottime notizie dall'infermeria: Skriniar recuperato, Gagliardini e Gosens non preoccupano Giovanni Carnevali è stato intervistato da Ivan Zazzaroni su il Corriere dello Sport, confermando la cessione di Scamacca al West Ham e riportando alcuni dettagli sul mercato. Trovate l’intervista com ...PIANO RECUPERO – Gosens lavora a parte ma il problema non preoccupa Simone Inzaghi e il suo staff. Il problema alla coscia sinistra avvertito contro il Monaco non va associato al calvario della passat ...