Capelli ricci, i trucchi per una piega mossa d’estate anche senza piastra (Di lunedì 25 luglio 2022) Capelli ricci senza fonti di calore in vista dell’estate: non è utopia, ma realtà. Basta munirsi di tool adeguati, spesso già presenti in casa, e il risultato sarà ugualmente pazzesco. Pronti a dire addio alla piastra? Chi ha voglia di perder tempo ad asciugare i Capelli d’estate? Figurarsi la messa in piega. Con le temperature elevate diventa complicato prendersi cura dei propri Capelli nel modo corretto ma, complice il calore, è possibile valutare l’idea di asciugare la chioma al naturale, evitando quindi phon e di conseguenza anche piastra e ferro. Come avere Capelli ricci perfetti senza fonti di calore non è così complicato, basta prenderci la mano. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 25 luglio 2022)fonti di calore in vista dell’estate: non è utopia, ma realtà. Basta munirsi di tool adeguati, spesso già presenti in casa, e il risultato sarà ugualmente pazzesco. Pronti a dire addio alla? Chi ha voglia di perder tempo ad asciugare i? Figurarsi la messa in. Con le temperature elevate diventa complicato prendersi cura dei proprinel modo corretto ma, complice il calore, è possibile valutare l’idea di asciugare la chioma al naturale, evitando quindi phon e di conseguenzae ferro. Come avereperfettifonti di calore non è così complicato, basta prenderci la mano. Crediti: ...

luaanafrl : @gi0rgiii mix perfetto -occhi famiglia di papà -naso papà giustamente -labbra mamma -forma del viso mamma -altezz… - Ajeje_brazorfff : @itsmepolaa Io uso la crema sunsilk verde, per cappelli ricci oppure crema della Adorn per capelli ricci. Tutte e d… - PoldoXII : @dentronevico Un tipo a caso con i baffi e barba e capelli ricci, ah sì collanina d'oro se vogliamo mettere e Mercedes - Giovanni1dinoi : @CateCollovati Non conosciamo l intralcio dei capelli ricci, ma conosciamo il danno da vaccino oppure farmaco sper… - Rosa_fantasia0 : @menograzie @___setmefree A un certo punto la comica con i capelli ricci che ha fatto l'isola si impossessa di lui -