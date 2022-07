Call of Duty League, Velly si dimette dopo lo scontro ‘tossico’ (Di lunedì 25 luglio 2022) Loviel ‘Velly’ Cardwell, conduttore della Call of Duty League, ha rassegnato le sue dimissioni dopo una discussione dai contenuti ‘tossici’ avuta con altri membri del broadcast dopo lo Stage Four Major. Nella giornata di venerdì 22 luglio la CDL ha annunciato di aver accettato le dimissioni di Velly: una notizia che ha ovviamente lasciato spiazzata la community che aveva imparato ad apprezzare Cardwell durante tutto l’anno. Velly, infatti, era diventato uno dei tre principali host della Call of Duty League dopo un breve periodo con il VALORANT Champions Tour: nel giro di poco era riuscito a farsi stimare molto dai fan del campionato esports, ed è proprio per questo motivo che il suo ... Leggi su esports247 (Di lunedì 25 luglio 2022) Loviel ‘’ Cardwell, conduttore dellaof, ha rassegnato le sue dimissioniuna discussione dai contenuti ‘tossici’ avuta con altri membri del broadcastlo Stage Four Major. Nella giornata di venerdì 22 luglio la CDL ha annunciato di aver accettato le dimissioni di: una notizia che ha ovviamente lasciato spiazzata la community che aveva imparato ad apprezzare Cardwell durante tutto l’anno., infatti, era diventato uno dei tre principali host dellaofun breve periodo con il VALORANT Champions Tour: nel giro di poco era riuscito a farsi stimare molto dai fan del campionato esports, ed è proprio per questo motivo che il suo ...

