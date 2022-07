Attacco hacker all' Agenzia Entrate | Sottratti circa 78 giga di dati Chiesto un riscatto?

LaStampa : Hacker rivendicano un attacco all'Agenzia delle entrate. Indaga la Polizia postale. - ITItalianTech : Hacker rivendicano un attacco all'Agenzia delle entrate. Indaga la Polizia postale - Asinomatico : RT @fanpage: ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum di 5 giorn… - cavicchioli : Attacco hacker all'Agenzia delle Entrate, rubati dati e chiesto il riscatto. - Siciliano741 : RT @fanpage: ??ULTIM’ORA - Attacco hacker all’Agenzia delle Entrate, rubati dati sul sito. Chiesto il riscatto e dato ultimatum di 5 giorn… -

, foto generica Roma, 25 luglio 2022 - Possibilenei confronti dell' Agenzia delle Entrate . La Polizia Postale indaga - con il supporto dei tecnici informatici dell'...Indagini sono in corso da parte della Polizia Postale e dei tecnici informatici dell' Agenzia delle Entrate per accertare se l'Agenzia sia stata vittima di uncon il quale sarebbero stati sottratti circa 78 giga di dati . Al momento, secondo quanto si apprende, non sarebbero state trovate evidenze ma sono in corso tutti gli approfondimenti al ...Gli hacker del ransomware Lockbit colpiscono l'Agenzia delle Entrate con un attacco informatico, 78GB sottratti e pronti alla pubblicazione ..."Chiesto riscatto". Verifiche in corso, in azione anche la polizia postale. I pirati informatici avrebbero dato anche un ultimatum. A rischio 78 giga di dati ...