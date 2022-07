Amici di Maria De Filippi, due coach sostituiti per l’edizione 2022. Ecco chi (Di lunedì 25 luglio 2022) Sembra che le novità circa la nuova edizione di Amici 22 siano pronte a stupire il pubblico del talent show e i fan del programma. L’indiscrezione sui coach che lasceranno il talent show Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Anna Pettinelli e Veronica Peparini lasceranno il ruolo nella celebre scuola di Maria De Filippi. A sostituire la coach di canto sarà Arisa, che affiancherà Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Al posto dell’insegnante di danza arriverà invece la new entry Emanuel Lo. Con lui Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Veronica Peparini, dopo nove edizioni, avrebbe quindi deciso di dire addio ad Amici. Al suo posto, ad affiancare l’insostituibile Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (contrariamente alle voci che invece lo vedevano all’estero impegnato in altri progetti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Sembra che le novità circa la nuova edizione di22 siano pronte a stupire il pubblico del talent show e i fan del programma. L’indiscrezione suiche lasceranno il talent show Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, Anna Pettinelli e Veronica Peparini lasceranno il ruolo nella celebre scuola diDe. A sostituire ladi canto sarà Arisa, che affiancherà Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Al posto dell’insegnante di danza arriverà invece la new entry Emanuel Lo. Con lui Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Veronica Peparini, dopo nove edizioni, avrebbe quindi deciso di dire addio ad. Al suo posto, ad affiancare l’insostituibile Alessandra Celentano e Raimondo Todaro (contrariamente alle voci che invece lo vedevano all’estero impegnato in altri progetti ...

