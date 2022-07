24 Luglio 2022 – Ucraina, Kissinger evoca lo spettro nucleare. Il Papa è atterrato in Canada accolto da una delegazione indigena. (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ possibile trattare con il presidente russo, Vladimir Putin, la conclusione della guerra che ha mosso all’Ucraina soltanto se, “da parte dell’Occidente, gli obiettivi sono fissati e definiti in maniera inequivocabile“. A dichiaro Henry Kissinger, già consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato degli Usa intervistato dall’emittente televisiva “Zdf” In merito al rischio che la Russia impieghi le armi nucleari nel conflitto in Ucraina, Kissinger ha osservato come “l’Occidente dovrebbe rispondere e in un modo che chiarisca, e renda chiaro a tutti” che il ricorso a tali armamenti “non sarà tollerato“. Naturalmente, ha poi avvertito l’ex segretario per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, “la guerra nucleare, di qualsiasi portata, comporterebbe un livello di distruzione che renderebbe ... Leggi su api.follow (Di lunedì 25 luglio 2022) E’ possibile trattare con il presidente russo, Vladimir Putin, la conclusione della guerra che ha mosso all’soltanto se, “da parte dell’Occidente, gli obiettivi sono fissati e definiti in maniera inequivocabile“. A dichiaro Henry, già consigliere per la Sicurezza nazionale e segretario di Stato degli Usa intervistato dall’emittente televisiva “Zdf” In merito al rischio che la Russia impieghi le armi nucleari nel conflitto inha osservato come “l’Occidente dovrebbe rispondere e in un modo che chiarisca, e renda chiaro a tutti” che il ricorso a tali armamenti “non sarà tollerato“. Naturalmente, ha poi avvertito l’ex segretario per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, “la guerra, di qualsiasi portata, comporterebbe un livello di distruzione che renderebbe ...

