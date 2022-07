Traffico Roma del 24-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 24 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità eTutto abbastanza tranquillo sulla rete viaria cittadina valore di te decisamente Massi quelli registrati al momento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare altrettanto per quanto riguarda le principali strade consolari la polizia locale Ci segnala Tuttavia un incidente avvenuto sulla Salaria nella zona di Santa Colomba all’altezza di via Raffaele Canevari raccomandiamo attualmente tutte le attenzioni del caso la circolazione naturalmente indicate sulle arterie che conducono verso litorale in particolare su Aurelia e Pontina è lungo la Cristoforo Colombo seconda serata per Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili le ripercussioni sulla Aurelia lungo la ...