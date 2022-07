(Di domenica 24 luglio 2022) “Il. Si tratta dell’inizio di un percorso, abbiamo affrontato questo Mondiale con benine sette di loro tornano con la medaglia al collo. Hanno dato risposte positive in pedana, hanno dimostrato personalità fino al risultato splendido di Tommaso Marini o i quarti di finale colti da Pietro Torre, ma direi che tutti hanno risposto bene all’impegno”. Comincia così Paolo, presidente della Feder, il suo resoconto sulla spedizione azzurra aidi2022 che si sono appena conclusi a Il Cairo, con l’Italia che ne è uscita con al collo due ori, quattro argenti e due bronzi. Il giudizio èanche nei confronti dei nuovi tecnici della varie squadre, ...

giomalago : I successi da urlo delle squadre di fioretto chiudono l'ottimo Mondiale #Cairo2022 della #scherma azzurra: 2 ori, 4… - vivereitalia : Mondiali scherma, Azzi 'Bilancio positivo, i giovani stanno crescendo' - ItaliaStartUp_ : Mondiali scherma, Azzi 'Bilancio positivo, i giovani stanno crescendo' – - sportface2016 : #Scherma, #Azzi: 'Il bilancio dei Mondiali del #Cairo2022 è positivo, visto che avevamo nove esordienti in squadra' - ItaliaNotizie24 : Mondiali scherma, Azzi “Bilancio positivo, i giovani stanno crescendo” -

SPORTFACE.IT

Prima delle finali di giornata, il presidente della Fis, Paolo, ha ricevuto dalle mani del numero 1 della Fie, Emmanuel Katsiadakis, la bandiera simbolo del passaggio ufficiale del testimone per ...... quando il presidente della Federscherma Paoloha ricevuto dalle mani del Presidente della FIE, Emmanuel Katsiadakis, la bandiera della Federazione Internazionale di, passaggio del ... Scherma, Azzi: "Bilancio Mondiali positivo con nove esordienti in squadra" “Il bilancio è positivo. Si tratta dell’inizio di un percorso, abbiamo affrontato questo Mondiale con ben nove esordienti in squadra e sette di loro tornano con la medaglia al collo. Hanno dato rispos ...Il presidente della Federscherma traccia un bilancio dopo i Mondiali del Cairo. L'Italia ha chiuso con otto medaglie, migliorando l'edizione precedente di ...