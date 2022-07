Roma, José Mourinho non si ferma: spesa in Inghilterra (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il grandisso colpo Dybala, la Roma di Mourinho è a lavoro per prendere altri giocatori che possano far sognare i propri tifosi . Dopo la vittoria della Conference League, l’entusiasmo tra i tifosi della Roma continua. I sostenitori giallorossi, infatti, hanno già staccato ben 34mila tessere nella campagna abbonamenti e questo prima dell’ingaggio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il grandisso colpo Dybala, ladiè a lavoro per prendere altri giocatori che possano far sognare i propri tifosi . Dopo la vittoria della Conference League, l’entusiasmo tra i tifosi dellacontinua. I sostenitori giallorossi, infatti, hanno già staccato ben 34mila tessere nella campagna abbonamenti e questo prima dell’ingaggio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?? ???? La #Roma si avvicina a Georginio Wijnaldum ???? del #PSG. Cresce la fiducia delle parti. Paris pronto a pagare p… - Dalla_SerieA : Roma-Nizza: Mourinho non rischia Dybala, esordio rimandato al 30 contro il Tottenham - - Dalla_SerieA : Roma-Psg: accordo per Wijnaldum, manca quello con il calciatore. Galtier non lo convoca per l’amichevole -… - Angeloasr74 : @GWijnaldum Vieni a Roma ti aspettiamo per fare la storia, ti aspetta anche José Mourinho. ???????????????? - kgettys : Listening to Lloyd Webber: Memory / Ochi tchorniye / Caminito / La vie en rose (Live) by José Carreras, Plácido Dom… -

Feyenoord - Lione, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici L'ultima gara ufficiale della formazione di Arne Slot è proprio la finale di Tirana con la Roma di José Mourinho: nella capitale albanese il Feyenoord si è arreso 1 - 0 ai giallorossi - gol decisivo ... CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Veretout, Kluivert, Perez e Diawara: il punto sulle uscite ...La Roma è una delle società più attive in questo luglio di calciomercato estivo. I giallorossi stanno mettendo le mani su diversi nuovi importanti innesti preziosi per il tecnico portoghese José ... Calciomercato.com L'ultima gara ufficiale della formazione di Arne Slot è proprio la finale di Tirana con ladiMourinho: nella capitale albanese il Feyenoord si è arreso 1 - 0 ai giallorossi - gol decisivo ......Laè una delle società più attive in questo luglio di calciomercato estivo. I giallorossi stanno mettendo le mani su diversi nuovi importanti innesti preziosi per il tecnico portoghese... Serviva Mourinho per vincere: Dybala alla Roma solo per José. Così può lottare per lo scudetto