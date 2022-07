Per Casalino un posto blindato in Parlamento: «Sarà capolista in Puglia» (Di domenica 24 luglio 2022) Defenestrato dal gruppo alla Camera del M5s, Rocco Casalino potrebbe rientrare dalla porta del Movimento già alle prossime elezioni del 25 settembre come capolista in Puglia. Come racconta il Giornale, l’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte avrebbe incassato la garanzia di un posto certo nel listino bloccato nel collegio pugliese, in una regione dove il Movimento vive già fibrillazioni e spaccature. A Casalino non era stato rinnovato il contratto dal capogruppo Davide Crippa, che lo aveva liquidato a fine contratto con un’email: «Con la presente comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è rischiate più alcuna prestazione da parte sua». Nei giorni più tesi che hanno preceduto la crisi di governo, a restare più vicino a Conte sono stati soprattutto i big pugliesi del ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Defenestrato dal gruppo alla Camera del M5s, Roccopotrebbe rientrare dalla porta del Movimento già alle prossime elezioni del 25 settembre comein. Come racconta il Giornale, l’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte avrebbe incassato la garanzia di uncerto nel listino bloccato nel collegio pugliese, in una regione dove il Movimento vive già fibrillazioni e spaccature. Anon era stato rinnovato il contratto dal capogruppo Davide Crippa, che lo aveva liquidato a fine contratto con un’email: «Con la presente comunichiamo che il 15 luglio il suo contratto scade e non è rischiate più alcuna prestazione da parte sua». Nei giorni più tesi che hanno preceduto la crisi di governo, a restare più vicino a Conte sono stati soprattutto i big pugliesi del ...

