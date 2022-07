Peppino Pistolese | Dc | libri e Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 24 luglio 2022) di Matteo Gallo Dal giuramento di Ippocrate a Palazzo Guerra. Dall’assistenza ai malati alla cura della città. E’ un viaggio di andata e ritorno per la politica quello che porta il dottore Giuseppe, presidente della Lega per la lotta contro i tumori di Salerno, alla fine degli anni Ottanta tra i banchi dell’assise e della giunta comunale con la Democrazia Cristiana. Una esperienza intensa e per certi versi segnata della radici familiari. Scritta a rilievo nel suo codice genetico. Perché lui, medico classe 1943, due figli e quattro nipoti, studi classici al liceo Tasso e laurea all’Università di Napoli con abilitazione alla professione nel 1969, già primario di medicina trasfusionale a Battipaglia e al ‘San Leonardo’, vanta per sponda paterna e materna una importante tradizione di impegno pubblico nelle istituzioni. «Mio nonno materno, l’avvocato Matteo ...