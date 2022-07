MotoGp, Morbidelli sul mercato? (Di domenica 24 luglio 2022) Il team principal di Yamaha Massimo Meregalli parla apertamente. Sul mercato il marchio giapponese non desidera Franco Morbidelli. Le difficoltà di quest’anno sono evidenti e hanno via via creato piccole fratture con il team Yahama durante questa stagione del MotoGp. Per i pochi podi? Forse, ma non solo! Franco sulla Yamaha nel 2020, in sella alla M1 spec-2019 dell’allora team Petronas SRT, aveva fatto un’ottima figura con 3 gare in seconda posizione. Nel 2021 un infortunio al ginocchio lo ha fermato e costretto alla riabilitazione. Alla metà dello scorso anno è passato al team ufficiale per sostituire Maverick Vinales, ma quest’anno alla Yamaha si respira un clima particolarmente difficile e senza podi traballano le certezze. Sul mercato dei piloti non era segnato Morbidelli Attualmente è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 luglio 2022) Il team principal di Yamaha Massimo Meregalli parla apertamente. Sulil marchio giapponese non desidera Franco. Le difficoltà di quest’anno sono evidenti e hanno via via creato piccole fratture con il team Yahama durante questa stagione del. Per i pochi podi? Forse, ma non solo! Franco sulla Yamaha nel 2020, in sella alla M1 spec-2019 dell’allora team Petronas SRT, aveva fatto un’ottima figura con 3 gare in seconda posizione. Nel 2021 un infortunio al ginocchio lo ha fermato e costretto alla riabilitazione. Alla metà dello scorso anno è passato al team ufficiale per sostituire Maverick Vinales, ma quest’anno alla Yamaha si respira un clima particolarmente difficile e senza podi traballano le certezze. Suldei piloti non era segnatoAttualmente è ...

