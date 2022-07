“Meglio la bionda o la bruna?”: Wanda e Zaira Nara mandano il web in tilt – VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) Le due sorelle Nara si sono finalmente ricongiunte e stanno passando le vacanze assieme. Wanda e Zaira stuzzicano i fan e chiedono chi preferiscano. Le due sorelle Nara sono una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 24 luglio 2022) Le due sorellesi sono finalmente ricongiunte e stanno passando le vacanze assieme.stuzzicano i fan e chiedono chi preferiscano. Le due sorellesono una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

sono_bionda_ : meglio così dai - Lara_L0lli : @Leos715 sì, assolutamente... bionda troppo scontata, meglio per pochissimi. ?? - rita_trusso : @avantibionda @AlRobecchi Buongiorno bionda. Va meglio oggi? No, non lo voglio un re! - jasminearcheron : @kat__collins @alinorleblanc @Lexibcaramella @blackibrid @AnyaDiodoros @YDiodoros Ma meglio mora che bionda - sore_bionda : a lui, di vestirsi, evidentemente non interessa, meglio far schiattare l'intero fandom -