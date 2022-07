(Di domenica 24 luglio 2022) LE CASTELLET - Il Gran Premio di Francia ha riservato una beffa atroce a Charles, che ha dovuto dire addio in maniera anticipata al dodicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il ...

CorSport : L'urlo di #Leclerc dopo l'incidente della Ferrari: l'incredibile audio - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente LIVE ? - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente LIVE ? - SaraTomei : Leclerc che sperava di avere il team radio spento quando ha cacciato l’urlo ?? #essereFerrari - Giuliapossenti5 : RT @annabusonero: un urlo del genere non lo avrei voluto sentire nemmeno nei miei peggiori incubi #FranceGP #Leclerc #FrenchGP https://… -

si è poi lasciato andare ad undi rabbia per quanto accaduto, visto che stava conducendo una gara fino a quel momento perfetta. DIRETTA FORMULA 1/ Gp Francia 2022 live streaming video: ...Seguono secondi in cui si sente solo il respiro pesantissimo di, che poi libera tutta la propria frustazione e rabbia con unpotentissimo, che racchiude più significato di qualsiasi ...La frustrazione di Leclerc emerge dal team radio con l’ingegnere di pista Xavi Marcos dopo il ritiro, ecco cosa si sono detti i due. Urlo di disperazione per il monegasco, consapevole di aver perso ...Il monegasco della Ferrari esce di pista e sbatte contro le barriere: ecco il surreale team radio dopo l'uscita di pista che lo constringe al ritiro a Le Castellet ...