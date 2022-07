LIVE Berrettini-Ruud 6-4 2-3, Finale ATP Gstaad in DIRETTA: si segue l’andamento dei servizi in questo avvio di secondo set (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 servizio vincente Ruud. 3-3 Game Berrettini. Termina fuori la risposta di Ruud, si torna in parità. 40-0 servizio, dritto e smash. Tre palle del 3 pari. 30-0 servizio vincente a uscire dell’azzurro. 15-0 ACE Berrettini, il settimo. 3-2 Game Ruud. Buon game del norvegese, che mantiene il comando nel punteggio in questo secondo set. 40-0 A metà rete la risposta di rovescio del romano. 30-0 Non riesce il passante stretto con lo slice a Berrettini. 15-0 In corridoio la volèe di rovescio dell’azzurro, che colpisce male. 2-2 Game Berrettini. Perfetto, con la terza combinazione servizio e dritto ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0o vincente. 3-3 Game. Termina fuori la risposta di, si torna in parità. 40-0o, dritto e smash. Tre palle del 3 pari. 30-0o vincente a uscire dell’azzurro. 15-0 ACE, il settimo. 3-2 Game. Buon game del norvegese, che mantiene il comando nel punteggio inset. 40-0 A metà rete la risposta di rovescio del romano. 30-0 Non riesce il passante stretto con lo slice a. 15-0 In corridoio la volèe di rovescio dell’azzurro, che colpisce male. 2-2 Game. Perfetto, con la terza combinazioneo e dritto ...

infoitsport : Berrettini-Ruud all'Atp Gstaad, il risultato in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Berrettini a caccia del terzo titolo contro Ruud - CreMaDrifter : RT @Corriere: Berrettini-Ruud: Matteo a caccia del titolo a Gstaad. Casper tiene il servizio Diretta 1-0 - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis A #Gstaad il #primoset della #fnale è di #Berrettini, che si impone 6-4 sul #Ruud. #live - sportli26181512 : Berrettini-Ruud all'Atp Gstaad, il risultato in diretta LIVE: Al rientro dopo aver saltato Wimbledon per Covid, Mat… -