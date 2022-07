Jimmy Ghione: “che figura di m…” | Quella visita che non ti aspetti (Di domenica 24 luglio 2022) Jimmy Ghione, l’intrepido inviato di “Striscia” è andato di nuovo in missione. Le conclusioni dell’avventura si possono trarre dalle sue stesse parole. Jimmy Ghione Web SourceJimmy Ghione è una delle fonti di energia di un programma già piuttosto scoppiettante di suo: “Striscia la notizia”. Le sue avventure, la sua faccia tosta, il suo senso dei tempi e talvolta dei tempi comici, la sua abilità di mettere talvolta in imbarazzo i suoi interlocutori, sono la sua forza. Il suo vero nome è Gianluigi Ghione, un solidissimo “boomer” nato a Torino nel 1964. Allo spettacolo arriva come attore, ma è la televisione e soprattutto “Striscia”, che gli ha dato notorietà. Alla vita, il nostro, non si è affacciato spinto da una dinastia di attori o cineasti ma da una normalissima ... Leggi su newstv (Di domenica 24 luglio 2022), l’intrepido inviato di “Striscia” è andato di nuovo in missione. Le conclusioni dell’avventura si possono trarre dalle sue stesse parole.Web Sourceè una delle fonti di energia di un programma già piuttosto scoppiettante di suo: “Striscia la notizia”. Le sue avventure, la sua faccia tosta, il suo senso dei tempi e talvolta dei tempi comici, la sua abilità di mettere talvolta in imbarazzo i suoi interlocutori, sono la sua forza. Il suo vero nome è Gianluigi, un solidissimo “boomer” nato a Torino nel 1964. Allo spettacolo arriva come attore, ma è la televisione e soprattutto “Striscia”, che gli ha dato notorietà. Alla vita, il nostro, non si è affacciato spinto da una dinastia di attori o cineasti ma da una normalissima ...

gazzettaGranata : Jimmy Ghione a TN: “Bremer-Juve? Lo accetto, ma ora ci presentino un progetto” #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ??? | ESCLUSIVA In esclusiva le parole dello storico inviato del telegiornale satirico di Mediaset Striscia la not… - HollandGaeth : @Nino_TheBest @Djnc78 A me vengono in mente Umberto Tozzi, Jimmy Ghione, e il duo volley Mauro Berruto e Chicco Blengini . - blogsicilia : #notizie #sicilia Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione rilanciano campagna anti-incendio - - ItaliaNotizie24 : Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione rilanciano campagna anti-incendio -