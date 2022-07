Incertezze per autunno, ma misure Regione vanno in direzione consolidamento e crescita (Di domenica 24 luglio 2022) Confcommercio: “Preoccupazione per inflazione, quota record delle spese obbligate, aumento dei costi energetici” Il nuovo pacchetto di misure previste da Regione Lombardia per lo sviluppo economico, con 325 milioni di euro fino al 2024, è apprezzabile per il mondo del terziario. Al Tavolo competitività Confcommercio Lombardia ha sottolineato la necessità di investire sui driver dell’economia lombarda come fiere e turismo (comparti che sono un volano anche per commercio, servizi e trasporti), nuove tecnologie innovative ed efficienza energetica. Fondamentale il sostegno al credito, anche per affrontare la ristrutturazione dei debiti e rendere possibili investimenti per la crescita. L’auspicio è di consolidare e tutelare il trend positivo dei primi mesi del 2022 ed attutire gli scossoni dettati dal clima di incertezza dentro e fuori i ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 24 luglio 2022) Confcommercio: “Preoccupazione per inflazione, quota record delle spese obbligate, aumento dei costi energetici” Il nuovo pacchetto dipreviste daLombardia per lo sviluppo economico, con 325 milioni di euro fino al 2024, è apprezzabile per il mondo del terziario. Al Tavolo competitività Confcommercio Lombardia ha sottolineato la necessità di investire sui driver dell’economia lombarda come fiere e turismo (comparti che sono un volano anche per commercio, servizi e trasporti), nuove tecnologie innovative ed efficienza energetica. Fondamentale il sostegno al credito, anche per affrontare la ristrutturazione dei debiti e rendere possibili investimenti per la. L’auspicio è di consolidare e tutelare il trend positivo dei primi mesi del 2022 ed attutire gli scossoni dettati dal clima di incertezza dentro e fuori i ...

