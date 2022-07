Highlights Real Madrid-Barcellona 0-1 | Raphinha decide il primo Clasico della stagione

Pall_Gonfiato : (Highlights) #RealMadrid-#Barcellona 0-1: #Raphinha decide il primo #Clasico della stagione -

Nella notte italiana si è giocato il primo Clasico della nuova stagione traMadrid e Barcellona . Il primo confronto tra Xavi e Ancelotti è solo un'amichevole ... GLIIl video con glie il gol diMadrid - Barcellona , sfida valida come amichevole precampionato in vista della stagione 2022/2023. Il primo Clasico del nuovo anno viene vinto dai blaugrana, ancora grazie ...Almost 400 of the Jack Army travelled to south-east London to watch the Swans round off their pre-season preparation with a 2-1 win over League One Charlton Athletic at the Valley. The game couldn’t ...Il video con gli highlights di Real Madrid-Barcellona, match vinto dai blaugrana grazie a un supergol del nuovo acquisto Raphinha ...