Elezioni, Letta: «Con M5S rottura irreversibile. Caduta Draghi? Un suicidio collettivo» (Di domenica 24 luglio 2022) Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha definito un «suicidio collettivo» la decisione da parte della politica italiana di non rinnovare la fiducia al governo Draghi. Ai... Leggi su ilmattino (Di domenica 24 luglio 2022) Il segretario del Pd, Enrico, ha definito un «» la decisione da parte della politica italiana di non rinnovare la fiducia al governo. Ai...

repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - AndreaMarcucci : Un’area che va da Letta a Renzi, da Speranza a Calenda. La propone oggi @Pierferdinando in un’intervista al… - Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - PoliticaNewsNow : Letta: “EleZioni in cui il contenitore fatto di afa, roghi e siccità dovrà dettare i contenuti“ - Quinta00876879 : RT @Justinghiandone: Sono in coda al pronto soccorso da ieri sera alle 22,30 circa, e ci sono persone da 5/6 ore prima di me. E vi scannate… -