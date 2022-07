Domenico Modugno, chi sono i figli: “Fabio l’ho riconosciuto dopo” (Di domenica 24 luglio 2022) Domenico Modugno ha goduto di una fama internazionale, ma aveva successo anche come femminaru. Infatti sembra che fosse molto ambito dalle donne e proprio per questo la sua futura moglie, Franca Gandolfi, non lo aveva apprezzato subito. Poi però è stato amore che si è consacrato nel 1955 con il matrimonio. Domenico Modugno e la moglie hanno avuto ben tre figli: Marco (1958); Massimo e Marcello (1966). Ma nel 2014 è spuntato il nome di un quarto figlio del cantante ossia Fabio Camilli (1962), avuto da una relazione con la coreografa Maurizia Calì. Lo stesso Fabio ha saputo chi fosse il vero padre quando ormai era un adulto, così ha intentato una causa contro la famiglia Modugno per avere una parte dell’eredità. Tutti e quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)ha goduto di una fama internazionale, ma aveva successo anche come femminaru. Infatti sembra che fosse molto ambito dalle donne e proprio per questo la sua futura moglie, Franca Gandolfi, non lo aveva apprezzato subito. Poi però è stato amore che si è consacrato nel 1955 con il matrimonio.e la moglie hanno avuto ben tre: Marco (1958); Massimo e Marcello (1966). Ma nel 2014 è spuntato il nome di un quartoo del cantante ossiaCamilli (1962), avuto da una relazione con la coreografa Maurizia Calì. Lo stessoha saputo chi fosse il vero padre quando ormai era un adulto, così ha intentato una causa contro la famigliaper avere una parte dell’eredità. Tutti e quattro ...

