Corsport: se non arriva Simeone si riapre la pista Broja?

Che succede all'attacco del Napoli? Ieri De Laurentiis ha detto che Simeone al Napoli dipende da Spalletti, secondo il tecnico il Cholito non si integrerebbe con Osimhen. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Non è ancora ben chiaro, invece, il destino di Petagna: De Laurentiis ha spiegato che Spalletti ritiene il reparto meglio assortito con lui e Osi, nonostante la stima nei confronti di Simeone. Riflessioni in corso, ma il Monza insiste per Andrea e Andrea è allettato dalla proposta del Monza: se alla fine l'affare si farà, allora il Napoli dovrà decidere se affondare per Simeone junior oppure se riaprire la pista-Broja. Gran fisico, gran talento e ottime referenze: firmate da Edy Reja, suo ct in Nazionale albanese.

