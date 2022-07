Cagliari, piace un centrocampista del Torino (Di domenica 24 luglio 2022) Il Cagliari vuole Jacopo Segre. Il club sardo ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro per il calciatore del Torino.... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Ilvuole Jacopo Segre. Il club sardo ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro per il calciatore del....

sportli26181512 : Cagliari, piace un centrocampista del Torino: Il Cagliari vuole Jacopo Segre. Il club sardo ha offerto un prestito… - CagliariNews24 : Rog Torino, il croato piace a Juric: possibile accelerata ma preoccupano le condizioni fisiche - CagliariNews24 : Caputo Cagliari, nuovo nome per il post Joao Pedro: il giocatore piace anche alla Cremonese - AlexSan03760294 : @CagliariCalcio Ogni giocatore che piace al Cagliari lo prende sempre le altre squadre - MatteoMascia13 : @leharileiluccia Concordo in pieno, a me andare al mare non è mai piaciuto proprio per questo motivo. A Cagliari ab… -