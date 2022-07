Ballando con le stelle 2022: tutti i nomi dei possibili concorrenti (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco alcune indiscrezioni che riguardano i prossimi concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Iniziamo subito col dire che la giuria della passata stagione è stata tutta confermata. Quindi Carlolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima elemento di carattere e di polemiche tanto salutare per l’audience dello show, ma che nelle settimane scorse ha alimentato qualche dubbio con i suoi post. Inoltre non mancheranno il giornalista Rai Alberto Matano, reduce de La Vita in diretta, e Rossella Erra. Non si è invece ancora sciolta la riserva per quanto concerne la criminologa Roberta Bruzzone. Un nuovo ingresso dovrebbe riguardare poi il nome di Iva Zanicchi. E’ stata la stessa artista a confermarlo recentemente nel corso di una intervista a “Grazie dei fiori”, la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 luglio 2022) Ecco alcune indiscrezioni che riguardano i prossimiche parteciperanno alla nuova edizione del format di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Iniziamo subito col dire che la giuria della passata stagione è stata tutta confermata. Quindi Carlolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima elemento di carattere e di polemiche tanto salutare per l’audience dello show, ma che nelle settimane scorse ha alimentato qualche dubbio con i suoi post. Inoltre non mancheranno il giornalista Rai Alberto Matano, reduce de La Vita in diretta, e Rossella Erra. Non si è invece ancora sciolta la riserva per quanto concerne la criminologa Roberta Bruzzone. Un nuovo ingresso dovrebbe riguardare poi il nome di Iva Zanicchi. E’ stata la stessa artista a confermarlo recentemente nel corso di una intervista a “Grazie dei fiori”, la ...

