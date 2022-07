Bab – Milano

(Di domenica 24 luglio 2022) Bab Via San Marco, 34 – 20121 –Tel. 02/83422356 Sito Internet: Tipologia: street food coreano Prezzi: set lunch 12/13,50€, kimbab 3/14€, dolci 5€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Sfiziosa e colorata, da Bab la cucina coreana si conferma un’ottima occasione per godere di un pasto sano, saporito ed economico in un ambiente sereno e quasi familiare. Comoda soluzione al pranzo feriale, la casa propone un menù composto da una porzione di ramion (noodle coreano artigianale), due pezzi a scelta di kimbab, un’insalata o salsa di semi di sesamo e il tè verde al riso soffiato. La nostra pausa pranzo ci ha visto iniziare con l’assaggio del ramion vegetariano (carote, cipolle, zucchine, broccoli, verza con base di salsa di soia), pasta saltata con verdure finemente tagliate che si è rivelata ben equilibrata e molto gustosa, per poi proseguire con il contorno kim: un ...

