Enzo91264807 : RT @SecolodItalia1: Attacchi ignobili di “Repubblica” alla Meloni. La leader: “Parte il fango contro di noi, aspettatevi di tutto” https://… - AR1829881905 : RT @SecolodItalia1: Attacchi ignobili di “Repubblica” alla Meloni. La leader: “Parte il fango contro di noi, aspettatevi di tutto” https://… - dax02120528 : RT @SecolodItalia1: Attacchi ignobili di “Repubblica” alla Meloni. La leader: “Parte il fango contro di noi, aspettatevi di tutto” https://… - SecolodItalia1 : Attacchi ignobili di “Repubblica” alla Meloni. La leader: “Parte il fango contro di noi, aspettatevi di tutto”… - DellaDglive : @GabrieleMuccino @GiuseppeConteIT Ah la vanità, è questa la vanità! Ex regista rancoroso in cerca di un briciolo d… -

'Mi viene da pensare che forse non solo a destra tifano per un mio arresto' Roma, 12 lug. 'Avrei voluto rispondere aglidella destra, agli esposti di Fdi, alle querele di Salvini, e invece mi trovo a rispondere alle ramanzine della segreteria provinciale del Pd, che con un comunicato ad orologeria ...... il sindaco Pd Lepore riprende Santori: 'La legge va rispettata, spero Mattia non voglia sprecare tutto' Ai dem ha replicato Santori su Facebook: 'Avrei voluto rispondere aglidella ...Il consigliere comunale bolognese risponde alla segretaria dem bolognese Mazzoni, che aveva chiesto di non banalizzare il tema della cannabis legale: "Forse non solo a destra tifano per un mio arresto ...Un bizzarro scontro a sinistra. La “Sardina” Mattia Santori non arretra dopo la “confessione” di coltivare e consumare cannabis in casa e replica alla segretaria del Pd bolognese Federica Mazzoni. Le ...