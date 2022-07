Wta Palermo 2022, Bronzetti: “In finale darò il massimo” (Di sabato 23 luglio 2022) “Se mi avessero detto ad inizio settimana che sarei arrivata in finale, non ci avrei creduto nemmeno un po’. Ho invece l’opportunità di giocarmi la mia prima finale in carriera“. Così Lucia Bronzetti è intervenuta al termine del derby contro Jasmine Paolini, semifinale del Wta di Palermo 2022. “Il primo set perso 6-0? Jasmine ha giocato davvero bene – aggiunge l’azzurra -. Mi ha messo in grandissima difficoltà. Francamente non sapevo come gestire il match, poi lei è calata ed io sono rientrata in partita. Jasmine gioca benissimo e farà benissimo anche nei prossimi tornei. Il futuro le riserverà grandi cose. La finale? Sono un’avversaria solida. Per battermi devono lottare. Io darò sicuramente il massimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “Se mi avessero detto ad inizio settimana che sarei arrivata in, non ci avrei creduto nemmeno un po’. Ho invece l’opportunità di giocarmi la mia primain carriera“. Così Luciaè intervenuta al termine del derby contro Jasmine Paolini, semidel Wta di. “Il primo set perso 6-0? Jasmine ha giocato davvero bene – aggiunge l’azzurra -. Mi ha messo in grandissima difficoltà. Francamente non sapevo come gestire il match, poi lei è calata ed io sono rientrata in partita. Jasmine gioca benissimo e farà benissimo anche nei prossimi tornei. Il futuro le riserverà grandi cose. La? Sono un’avversaria solida. Per battermi devono lottare. Iosicuramente il”. SportFace.

