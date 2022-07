Una 87enne di Sinnai trovata sul letto in atrofia muscolare

(Di sabato 23 luglio 2022) Il provvidenziale arrivo dei militari che hanno potuto evitare alla donna la morte: denutrita e sola in casa, anziana salvata dai Carabinieri Sardegna: denutrita e sola in casa, anzianasalvata dai Carabinieri su Donne Magazine.

E' stata trovata adagiata su un letto matrimoniale, in stato avanzato di atrofia muscolare, verosimilmente dovuto alla forte denutrizione, ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Cagliari.donna di 87 anni è stata salvata dai carabinieri di Sinnai intervenuti su richiesta dell'assessore ai servizi sociali e politiche del lavoro del Comune. I militari, dopo avere forzato il portone d'...I carabinieri, dopo avere forzato il portone d'ingresso, sono entrati nell'abitazione prestando la prima assistenza alla, rimasta vedova tempo fa . L'anziana si trova adesso al Santissimi ...Sinnai. Una 87enne è stata salvata dai carabinieri di Sinnai, intervenuti su richiesta dell'assessore ai servizi sociali del Comune. La donna si ...La vicenda è avvenuta a Sinnai, in Sardegna: i carabinieri hanno aperto un’indagine e cercano i familiari dell’anziana di 87 anni ...