Traffico Roma del 23-07-2022 ore 17:30 (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverde Roma vento Mattia questo appuntamento da Simona Cerchiara ora percorribile l’autostrada Roma Civitavecchia in queste ore chiusa tra Fregene e l’aeroporto di Fiumicino a causa di un incidente struttura chiusa invece a causa di un incidente via Spallanzani Qui siamo in zona Policlinico tra Villa Torlonia e Piazza Salerno incidente in via di Pratica di Mare zona Castel Romano ripercussioni code nelle due direzioni a Roma altri incidenti in via dell’Arco di Travertino all’altezza della Tuscolana in via Giacomo Brodolini per cui tra Nuovo Salario e Vigne Nuove incendio E possibili disagi sul viale Togliatti all’altezza dell’autostrada A24 è un incendio poco distante da in via di Castel Fusano all’altezza di via dei Pescatori a Casal Bruciato scoppiata una tubatura in via dei Cluniacensi l’ultimo tratto della ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 luglio 2022) Luceverdevento Mattia questo appuntamento da Simona Cerchiara ora percorribile l’autostradaCivitavecchia in queste ore chiusa tra Fregene e l’aeroporto di Fiumicino a causa di un incidente struttura chiusa invece a causa di un incidente via Spallanzani Qui siamo in zona Policlinico tra Villa Torlonia e Piazza Salerno incidente in via di Pratica di Mare zona Castelno ripercussioni code nelle due direzioni aaltri incidenti in via dell’Arco di Travertino all’altezza della Tuscolana in via Giacomo Brodolini per cui tra Nuovo Salario e Vigne Nuove incendio E possibili disagi sul viale Togliatti all’altezza dell’autostrada A24 è un incendio poco distante da in via di Castel Fusano all’altezza di via dei Pescatori a Casal Bruciato scoppiata una tubatura in via dei Cluniacensi l’ultimo tratto della ...

