Tim Power Smart | 5G e tutto illimitato

TIM Power Smart è la tariffa per tutti i nuovi clienti che vogliono usufruire della migliore rete 5G in Italia con chiamate ed SMS illimitati e il primo mese è gratis. La nuova tariffa dell'operatore blu può essere attivata anche dai già clienti mobile e se hai Tim sul fisso di casa consente l'attivazione gratuita di TIM UNICA. Attiva Tim Power Smart Fibra Tim gratis con tutto illimitato fino al 31 agosto TIM Power Smart fino a 50 GB TIM Power Smart permette di usufruire da 25 a 50 GB al mese sulla rete 5G migliore d'Italia (come decreatato da Opensignal) al costo di 14,99€ al mese con un costo di attivazione di 9,99€ per i nuovi clienti e di 19,99€ per i già clienti che desiderano effettaure il cambio ...

