Smart working, in Olanda diventa un ‘diritto legale’. In Italia continuiamo a chiederci se funziona (Di sabato 23 luglio 2022) di Marco Vitiello* Pochi giorni fa il parlamento olandese ha approvato una proposta di legge, promossa dai partiti GroenLinks (sinistra Verde) e D66 (sinistra liberale), per rendere il lavoro da casa un “diritto legale”. Questa notizia ci induce ad alcune riflessioni sulla realtà del nostro Paese. Partiamo subito da una constatazione certa: il lavoro da casa (o da remoto) non può essere adottato per tutte le mansioni lavorative. Questo è evidente nel dibattito (si parla per lo più di impiegati, manager e professionisti), ma anche la pandemia ha nettamente spaccato in due la popolazione lavorativa e i lavori in presenza sono anche stati assurti al livello di lavori “essenziali”. Esiste quindi di fatto una realtà lavorativa “intoccabile” per quel che riguarda il “luogo” di lavoro, ma esistono anche lavori che sono “Smart” ormai da diversi lustri. Molto prima della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) di Marco Vitiello* Pochi giorni fa il parlamento olandese ha approvato una proposta di legge, promossa dai partiti GroenLinks (sinistra Verde) e D66 (sinistra liberale), per rendere il lavoro da casa un “diritto legale”. Questa notizia ci induce ad alcune riflessioni sulla realtà del nostro Paese. Partiamo subito da una constatazione certa: il lavoro da casa (o da remoto) non può essere adottato per tutte le mansioni lavorative. Questo è evidente nel dibattito (si parla per lo più di impiegati, manager e professionisti), ma anche la pandemia ha nettamente spaccato in due la popolazione lavorativa e i lavori in presenza sono anche stati assurti al livello di lavori “essenziali”. Esiste quindi di fatto una realtà lavorativa “intoccabile” per quel che riguarda il “luogo” di lavoro, ma esistono anche lavori che sono “” ormai da diversi lustri. Molto prima della ...

