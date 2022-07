Selena Gomez festeggia il suo 30° compleanno con Taylor Swift (FOTO) (Di sabato 23 luglio 2022) Selena Gomez ha appena festeggiato il suo 30° compleanno in compagnia di Taylor Swift, come dimostrano una serie di FOTO che sono divenute virali online. Il 22 luglio Selena Gomez ha compiuto 30 anni e ha deciso di celebrare questo suo importante traguardo con una cena a cui hanno preso parte molte persone, inclusa la sua migliore amica di lunga data Taylor Swift. La festeggiata ha pubblicato alcune FOTO della loro inaspettata reunion sui propri profili social. In un'immagine, Selena sorride mentre mentre abbraccia la Swift, formando un "3" e uno "0" con le dita. In un'altra immagine, invece, la Gomez ridacchia mentre ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 luglio 2022)ha appenato il suo 30°in compagnia di, come dimostrano una serie diche sono divenute virali online. Il 22 luglioha compiuto 30 anni e ha deciso di celebrare questo suo importante traguardo con una cena a cui hanno preso parte molte persone, inclusa la sua migliore amica di lunga data. Lata ha pubblicato alcunedella loro inaspettata reunion sui propri profili social. In un'immagine,sorride mentre mentre abbraccia la, formando un "3" e uno "0" con le dita. In un'altra immagine, invece, laridacchia mentre ...

