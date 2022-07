Scacco matto ai russi

martavigneri : RT @nurifato: Di fronte a “prendere o lasciare”, il #Senato ha lasciato. Le #elezioni, il #PD e il #campolargo; una bomba #sociale pronta a… - 84enigma84 : @a_lambardi Scacco matto - SoniaLaVera : RT @Fedoraquattroc2: #DittaturaNaziSanitaria vicino a galera e è inutile che i politicanti italiani della 'marmellata #Draghistan (vedi htt… - Fedoraquattroc2 : #DittaturaNaziSanitaria vicino a galera e è inutile che i politicanti italiani della 'marmellata #Draghistan (vedi… - CatarroEnrico : @deshifi @AlessioDellaPo7 @x810990 @alberto_morando @jacopo_iacoboni Lei non sa che noi esperti del tasto Translate… -

QuiLivorno.it

Loagli italiani, questo è l'unico movimento compiuto. Per il resto rimane tutto fermo. Altri punti della lista di cui non si conosce il futuro Un altro importante punto della lista che ...Perché è stato fatto loa Draghi La caduta del governo è stata un errore clamoroso. Il M5S ha aperto un contenzioso sul dl aiuti, accelerando la crisi, e la destra ne ha approfittato ... Due furti in due sere... i ladri fanno "Scacco Matto" a Shangai Nelle prossime puntate di Una Vita, Ramon sarà messo sotto scacco e sarà difficile per lui fare una scelta: tutte le anticipazioni ...Un rogo nella notte, un altro ieri pomeriggio: i vigili del fuoco costretti allo stop alle auto tra disagi e paura. Non si esclude il dolo ...