Omicidio Roberta Ragusa | la confessione choc sconvolge gli italiani

Leggi su tvzap

(Di sabato 23 luglio 2022) Nell’ultima puntata di «Quarto Grado», la trasmissione tv di approfondimento e cronaca nera condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, su Rete 4, si è tornati a parlare dell’di. Nel corso dell’appuntamento è stata mandata in onda l’intervista ad Antonio Logli. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Controcorrente”, disastro per Veronica Gentili: programma affondato da La7ha fatto perdere le sue tracce nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. Per chi indagava e successivamente per tre gradi di giudizio,sarebbe stata uccisa dal marito Antonio Logli, condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione in Cassazione. L’uomo però in tutti questi anni si è sempre dichiarato innocente: sostiene che la moglie ...